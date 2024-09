Caso-Pirondini M5S | Fino a quando Meloni coprirà Gennaro Sangiuliano?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Pere per l’intero governoè finito il tempo dei silenzi imbarazzati. Devono spiegare perché una “consigliera” – che tale non era – del ministro della Cultura ha partecipato a incontri riservati, a chat interne al ministero e a riunioni con i consiglieri del ministro senza averne titolo. – a chiederlo in una nota sono i capigruppo del M5S in Commissione Cultura alla Camera e al Senato Antonioe Luca. Devono spiegare come possa essere possibile che la “non consigliera” diricevesse mail con informazioni sensibili da funzionari del ministero della Cultura, per giunta su un account non protetto”.