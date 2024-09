Caro Sangiuliano la Boccia fa traboccare il vaso

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 2 settembre 2024)Gennaroministro della Cultura, ho cercato in ogni modo di evitare di scrivere questa cartolina, ma laha fattoil, e non ho più resistito. Volevo chiederle se, gentilmente, può spiegarci come ha fatto quella gentile signorina che il suo capo ufficio stampa ha liquidato come «una che si vuole accreditare» ad accreditarsi così bene con lei. Si dice che Maria Rosariapartecipasse alle riunioni ufficiali del ministero e addirittura che stesse per ricevere l’incarico per organizzare il G7 della cultura a Pompei.