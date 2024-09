Calcio Femminile C Tutto pronto per il ritorno della Jesina Aurora mister Casaccia suona la carica

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’attesa è finita, pronti a ripartire in vista del campionato che inizierà l’8 settembre al Carotti contro il Ravenna. Il confermatodelle leoncelleci presenta le ambizioni e le speranzesquadra JESI, 2 settembre 2024 – C’è grande entusiasmo per ilin campo, che dopo l’8º postoscorsa stagione in Serie C, riparte dalle sue certezze, confermando la fiducia all’allenatore Mattiae gran parte dell’ossaturarosascorsa stagione, con l’aggiunta di nuovi elementi fedeli al progetto giovani, portato avanti da ormai due stagioni comunemente trae dirigenza.