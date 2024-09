Almodóvar si candida per il Leone d’Oro con | The Room Next Door

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 2 settembre 2024) Life&People.it Pedroarriva a Venezia con The, la prima opera del regista spagnolo girata interamente in inglese. Il celeberrimo autore iberico sognava da tempo di realizzare il suo primo film anglofono e, dopo essersi esercitato con due cortometraggi “The Human Voice” e “Strange Way of Life”, si presenta al giudizio del pubblico e della giuria con La stanza accanto. Protagoniste le bravissime Tilda Swinton e Julianne Moore che compongono l’apice di un cast stellare per raccontare una storia femminile con la consueta grazia violenta del mostro sacro del cinema spagnolo che con quest’opera punta al. Trama Julianne Moore interpreta Ingrid, una scrittrice specializzata in autofiction (autobiografia romanzata ndr) mentre Tilda Swinton è Martha, una ex reporter di guerra a cui è stata diagnosticata una malattia terminale.