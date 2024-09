Affari Tuoi riparte senza Amadeus quali saranno le novità dell’edizione con Stefano De Martino?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 2 settembre 2024)Decondurrà questa sera la prima puntata del nuovo. Il celebre gioco dei pacchi di Rai 1 ha il compito durissimo di inaugurare la fascia dell’access prime time al posto di. E per farlo, qualcheci sarà. In totale234 puntate le puntate, con due speciali, uno dedicato alla maratona Telethon e l’altro legato alla Lotteria Italia del 6 gennaio. I pacchi tornano al primigenio colore celeste, chiusi con spago e ceralacca. In più, per comunicare col dottore, il deus ex machina che decide le sorti del gioco, ci sarà un telefono rosso a disco. Tra le, anche l’introduzione delle carte che il conduttore offrirà ai giocatori e che nasconderanno una delle due opzioni, cambiare pacco o accettare l’offerta. Il montepremi più alto resta quello da 300 mila euro.