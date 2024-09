The Order la recensione | causa bianca dentro l’America più nera

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 1 settembre 2024) Campo di battaglia immerso nel fuoco. Tanto sangue è stato appena versato. Tra la fuliggine si fa strada un bambino che impugna una spada. Emblematico presagio di un destino umano fatto di brutale violenza. È l’ultima, suggestiva immagine che chiude Macbeth di Justin Kurzel. Un film (per noi) ingiustamente snobbato, che nel 2015 mise in mostra il talento visivo del regista australiano. Un regista che, dopo aver fallito l’assalto al cinema hollywoodiano con il pessimo Assassin’s Creed, sembrava essersi perso per strada. E invece, dopo l’ottimo Nitram (2021), è ancora una storia vera a ispirare la mano di Kurzel. E ancora una volta il tema al centro dell’obiettivo è sempre quello: la violenza. Il mirino si sposta nel cuore marcio degli Stati Uniti, più precisamente nell’Idaho che cova rancore.