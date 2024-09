Rapper americano muore sul palco durante un concerto il video

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 1 settembre 2024) È morto sulfacendo quello che più amava fare ilFatman Scoop. Aveva solo 52 anni e purtroppo, al di fuori degli Stati Uniti d’America, non era granché conosciuto. Fra i suoi brani più famosi ci sono Be Faithful e It Takes Scoop. Classe 1971, ilFatman Scoop (al secolo Isaac Freeman III), ha avuto un malore ed è morto suldietro la consolle del deejayil suo ultimo spettacolo in Connecticut. Le sue ultime parole sono state “If you came to party, make some noise”, ovvero “Se siete venuti per fare festa, fate un po’ di rumore“. Poi è caduto a terra ed è morto. Inutile sarebbe stato l’intervento dei medici.