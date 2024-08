Moto gp Marquez grande favorito ad Aragon Difficoltà Bagnaia | i pronostici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), 31 agosto 2024 – Il gran premio disembra tornato affare di Marc, plurivincitore sul tracciato spagnolo nell’epoca del dominio Honda. L’otto volte iridato ha dominato la qualifica e la Sprint Race, con distacchi sensibili seppur amministrando: è tornato il re. Di fatto, la sua velocità appare non raggiungibile dagli altri, soprattutto da Pecco, poche volte visto così income in questo weekend. Poi attenzione alla risalita di Acosta, terzo nella sprint con Gas Gas, e anche alla velocità di Alex. Insomma, sembra affare spagnolo il gran premio dia. Griglia di partenza Stratosferica pole position di Marcche ha rifilato quasi un secondo alla prima fila e oltre due secondi al decimo. Un assolo del pilota di Cervera, che poi si è protratto anche in Sprint Race, vinta davanti a Martin e Acosta.