Mille miglia di emozioni La mostra in Provincia

(Di domenica 1 settembre 2024) Il rombo dei motori e l’emozione in uno scatto. Oggi alle 17.30 a Palazzo Banci Buonamici in sala Biagi sarà inaugurata la", organizzata dal Fotoclub San Martino. L’esposizione, che si concluderà lunedì 9 settembre, vedrà esposte le foto scattate dai membri del fotoclub durante lapassata anche da Prato lo scorso giugno. "La- spiegano dal fotoclub - nasce dal desiderio degli autori di immortalare queste magnifiche macchine d’epoca, tutte con una storia da raccontare e catturarne l’immagine con un click nella speranza di riuscire a far percepire a chi guarda la magnifica musica dei motori. Oltre alla bellezza delle vetture, abbiamo colto la particolarità dei piloti e navigatori con l’abbigliamento dell’epoca e speriamo di far rivivere quei momenti e di far sentire ai visitatori lo strepitio dei motori.