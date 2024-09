La trattoria vicino all' autostrada dove si mangia la Storia e un culatello che fa piangere per quanto è buono

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 1 settembre 2024) Quando ormai sei rassegnato all’idea d’aver sbagliato strada, appare tra i campi una palazzina gialla, con una targa discreta dipinta sul muro:Ongina. Un patio sbreccato, sedie sparse di plastica ingrigita, due panchine di pietra che sembrano aver messo radici nella terra, le tendine bianche, strizzate a clessidra, dietro i vetri. Nella patria dei "salumi verdiani" Ufficialmente, siamo a Polesine Parmense, frazione di Polesine Zibello, nel 2024. Ma è immediatamente chiaro che, in questo spicchio di foglie e mura, le dimensioni geografiche e temporali hanno un peso specifico diverso. E anche di quel “” dubitate con rispetto, come si fa con le favole raccontate dai nonni. Però, è verissimo che ci si siede a tavola e si. In tavola, lo stesso menu di un secolo fa.e spalla di San Secondo non li potete perdere.