Clamoroso Neres rapinato subito dopo il match al Maradona | la ricostruzione dell’accaduto

(Di domenica 1 settembre 2024) Davidha vissuto una notte infernalela partita contro il Parma. Un grave episodio ha coinvolto l’ex Benfica. Non sono ore facili per David. Il neo calciatore del Napoli,la vittoria contro il Parma è stato costretto a fare i conti con una situazione davvero spiacevole. La rimonta compiuta dagli azzurri ha lasciato grande entusiasmo nell’ambiente, il quale però sarà destinato a scomparireil fischio finale. Il protagonista sarà ancora l’esterno brasiliano, il quale però è stato costretto a “misurarsi” con un avversario inarrivabile. Infatti, l’ex Benfica è statomentre era nel Van in compagnia di sua moglie mentre faceva ritorno in albergo. Non si tratta del primo episodio di questo genere, ma tale situazione lascia un forte senso di sgomento.