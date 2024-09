Canottaggio sesto posto per il quattro con PR3 misto alle Paralimpiadi Squalificato Giacomo Perini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Si chiudono in modo amaro per l’Italia le finali deldi Parigi 2024:, che aveva chiuso al terzonel singolo PR1 maschile, è statoper aver portato con sé in barca il cellulare ed è stato così privato della medaglia di bronzo. Sesta posizione, invece, per l’ammiraglia azzurra delcon PR3. Nel singolo PR1 maschileaveva chiuso al terzoin 9’16?38, ma al termine della gara è stato: accolto il ricorso dell’Australia, che conquista così la medaglia di bronzo con Erik Horrie, inizialmente quarto in 9’23?37. Oro e titolo paralimpico per il britannico Bejamin Pritchard, vittorioso in 9’03?84, davanti all’ucraino Roman Poliansky, all’argento in 9’14?47. Quarta posizione per l’israeliano Shmuel Daniel in 9’36?94, quinto il francese Alexis Sanchez in 9’46?60.