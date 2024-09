Calcio femminile | Juventus a valanga in casa del Sassuolo nella domenica di Serie A Cade il Milan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) La Vecchia Signora parte con il piede giusto. Latrionfa indelnel match di cartellone dellariservata alla prima giornata del Campionato diA 2024-2025 di, passando con il risultato tennistico di 3-6. Una partita ben controllata dalle bianconere, abili a sbloccare il risultato già al settimo giro di orologio sfruttando il goal dell’ex di Beccari che, al primo affondo, riceve la sfera sul lato corto sinistro, facendo partire un tiro non particolarmente insidioso che beffa però Durand. La Juve in scioltezza ci riprova subito dopo. Al 12’ Bennison tenta addirittura una rovesciata, respinta dalla difesa neroverde. Ma le padrone dispezzano il ritmo, firmando al 16’ il pareggio grazie ad un gol davvero pregevole di Clelland che, dai 25 metri, spara un bolide che finisce in porta. La gioia delle emiliane dura pochissimo.