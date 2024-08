Sentieri Creativi | il Comune rilancia il concorso per giovani artisti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024) Bergamo. Si avvicina la chiusura del bando della decima edizione di, storico progetto delle Politiche perdeldi Bergamo che coniuga ricercaca e ambiente in un percorso formativo e di esperienza. L’obiettivo ultimo è sviluppare opere che si possano integrare nell’ambiente in cui sono progettate e che affrontino in modo originale il rapporto tra uomo e natura. La scadenza è domenica 8 settembre. Il bando è rivolto a persone nate tra il 1990 e il 2000, residenti in Lombardia o che vi abitano per motivi di studio o lavoro.   La residenza formativa Attraverso il bando verranno selezionati venti artiste eche potranno partecipare a una residenzaca di formazione, in programma dal 30 settembre al 4 ottobre 2024 presso il Centro Parco Ca’ Matta, nel Parco dei Colli a Ponteranica (BG).