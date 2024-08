’Pippolatico’ | cantanti sotto il Loggiato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Weekend in musica e divertimento per l’edizione numero 9 del ’Pippolatico Music Song Festival’, evento musicale che vuole essere una vetrina perdi tutte le età, sia professionisti che amatori. Tra i partecipanti, ancheche si sono già fatti notare sulle tv nazionali. "È un’occasione unica – dicono gli organizzatori – per musicisti e appassionati di confrontarsi con esperti del settore musicale attraverso una ricca offerta di master class, laboratori musicali e esibizioni live di band". Se fino allo scorso anno l’evento veniva ospitato al circolo delle Cascine del Riccio, quest’anno la vetrina è davvero d’eccezione: i musicisti e i docenti sono accolti nella centralissima piazza Buondelmonti eildel Pellegrino. Qui 29e musicisti si sfideranno fino domani sera a colpi di canzoni, dando vita a giornate intense di formazione e di spettacolo.