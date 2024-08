Napoli-Parma 2-1 | pessimo arbitraggio di Tremolada

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 31 agosto 2024), polemiche per le decisioni dell’arbitroe del VAR Di Bello. Rigore dubbio per il, due penalty negati agli azzurri. Ilsupera il2-1 in una partita ricca di colpi di scena, ma a tenere banco sono le polemiche sull’di Paride. Partenza sprint delal Maradona: Kowalski e Bonny colpiscono due pali in rapida successione. È lo stesso Bonny a procurarsi il rigore del vantaggio, scontrandosi con Meret in area. La decisione disolleva dubbi: il portiere azzurro sembra toccare prima il pallone, ma il VAR Di Bello non interviene. Al 34?, nuovo caso da moviola: Raspadori cade in area su intervento di Balogh. Il Maradona invoca il penalty, ma ancora una volta il VAR resta silente. Il climax delle polemiche arriva all’88’:assegna un rigore alper fallo su Simeone.