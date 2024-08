My home my destiny anticipazioni 2 al 6 settembre

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 31 agosto 2024) Mymy2 al 6La serie turca è disponibile integralmente su Mediaset Infinity. Questa settimana, la serie turca MyMyandrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45, sostituendo temporaneamente la serie turca The Family, che è passata su Mediaset Infinity. Questa programmazione durerà solo per una settimana; infatti, dalla prossima settimana torneranno i programmi abituali come Uomini e Donne durante i giorni feriali e Verissimo nel weekend. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla nuova collocazione delle serie. Mymy2 al 6Lunedì 2Mehdi è sopraffatto dal dolore per la morte di Mujgan e fatica a superare la perdita. L’unico scopo della sua vita diventa Zeynep, e non vuole allontanarsi da lei.