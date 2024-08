Manovra | Bonetti ' governo non dimentichi risorse sanità'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Ieri incontro al vertice di maggioranza per la legge di bilancio, che ancora ilnon ha iniziato a scrivere dicono la Presidente e il ministro dell'economia a meno di 10 giorni dalla prevista approvazione del Piano Strutturale di Bilancio. In attesa di vedere la documentazione in Parlamento leggiamo le dichiarazioni sui giornali, sperando che questa volta la Presidente Meloni un confronto con le opposizioni lo voglia aprire per richiamare tutti ad un impegno per il bene del Paese”. Lo scrive sui social Elena, vicepresidente di Azione. “Quello che l'Italia non si può permettere - ha continuato - è una legge di bilancio irresponsabile sui conti pubblici, anche per la procedura di infrazione europea aperta. Quindi le roboanti e populiste dichiarazioni sulle pensioni di Salvini sembrano archiviate ed è una prima buona notizia.