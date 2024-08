LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | fuga sul Puerto de Cerredo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.43 Salita abbastanza regolare, con una punta del 9% ma che non fa troppa paura. Il sestetto procede ad andatura regolare. 14.39 Inizia la salita delde. 14.36 Il gruppo è segnalato a 1’57”. 14.33 Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Marco Frigo (Israel-Premier Tech), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) ed Harold Tejada (Astana Qazaqstan) passano sulla linea del traguardo. 14.30 110 chilometri al traguardo. 14.27 Sono Robert Gesink ed Edoardo Affini i due della Visma-Lease a Bike che si spendono in prima persona per l’inseguimento. 14.24 Tratto di pianura, una decina di chilometri e saremo sulle rampe delde. 14.21 Meno di 120 chilometri al traguardo. 14.