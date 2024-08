I genitori di Sharon | La sua morte non sia vana Finalmente spazzate via le falsità sul fidanzato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) BOTTANUCO (Bergamo) È il giorno della verità conquistata, dell’amaro sollievo e, come sempre, del dolore. Bruno Verzeni tiene in mano un foglio. Accanto a lui la moglie Maria Teresa Previtali e i figli Melody e Christopher. Alle due e 38 minuti di un torrido pomeriggio di fine agosto, percorrono il prato e si avvicinano al cancello. "È un comunicato, poi basta", dice Bruno. La voce del padre diè commossa mentre legge. "A un mese dalladi nostra figlia la notizia di oggi ci solleva, anche perché spazza via tutte le speculazioni che sono state fatte sulla vita die Sergio. Ringraziamo innanzitutto i carabinieri e la procura della Repubblica di Bergamo per la competenza e la tenacia che hanno dimostrato. Inoltre un ‘grazie’ sentito ai nostri avvocati, che con i loro preziosi consigli e la loro vicinanza ci hanno supportato in questo periodo doloroso.