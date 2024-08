Fermana ecco mister Bolzan | | Sono molto legato a questi luoghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Arriva Dario, a fare gli onori di casa il ds Michele Paolucci: "ilè stato scelto per le sue qualità tecniche e morali e per il contributo che può dare al gruppo e perché come tanti qui lui ha scelto lae lahga scelto lui. Con lui siamo ampiamente in sinergia nel modo di vedere il calcio. L’arrivo di un attaccante? I ragazzi faranno l’asta per il numero di maglia e abbiamo lasciato libera la nove. Non compreremo tanto per fare ma abbiamo idee chiare e ci mettiamo la faccia. Tutti i ragazzi civenuti incontro economicamente, Cerchiamo di rimettere in piedi questo club che non è un elitè dove solo pochi poslavorare né una vacca da mungere. Stiamo imbastendo operazioni con Cremonese e Ternana e questo è sinonimo di credibilità".