Dramma per Berrettini | annuncio shock sull’infortunio

Gli Us Open di Matteosono finiti al secondo turno. Troppo presto per uno come lui che ha delle potenzialità incredibili. Ma purtroppo lo sport è questo, non sempre vince il più forte e non sempre va avanti chi davvero merita.(Lapresse) – Ilveggente.itE poi c'è da dire che Matteo è troppo sfortunato. Dall'estate successiva alla finale di Wimbledon è stato sempre al mezzo di quella sfortuna che non gli ha permesso di presentarsi al meglio nelle sfide che contano. E nemmeno in questo torneo americano era nelle migliori condizioni possibili. Ha annunciato infatti, dopo la partita contro Taylor, di essere stato davvero male.