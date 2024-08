Attacco Usa uccisi 15 membri dell’Isis | Stretta collaborazione con l’Iraq

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Quindici combattentisono statidurante un raid condotto dall'esercito americano incon l'esercito iracheno nell'ovest del Paese. L'operazione, avvenuta giovedì mattina, è stata resa nota dal Comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom) tramite un comunicato pubblicato sulla piattaforma X. Secondo quanto riferito dal Centcom, il gruppo di militanti neutralizzato era pesantemente armato, con numerose armi, granate e cinture esplosive a disposizione. Non ci sarebbero state vittime civili durante l'operazione, come confermato dalla stessa nota. Il Centcom ha sottolineato che l'Isis rappresenta ancora una minaccia significativa per la stabilità della regione, per gli alleati e per gli Stati Uniti stessi.