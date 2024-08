Atalanta in tre convocati dall’Italia | prima volta per Brescianini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024) Se gli sfortunatissimi Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca fossero stati integri, probabilmente il conto totale salirebbe a 5 e sarebbe stato un record con ogni probabilità. In ogni caso, non si può dire che 3 sia un cattivo numero. Parliamo dei giocatori dell’nella Nazionale Italiana. Luciano Spalletti ha inserito nella lista degli impegni di settembre tre nuovi acquisti dei bergamaschi: i confermatissimi Mateo Retegui e Raoul Bellanova, che già avevano fatto parte del gruppo di Euro 2024, e l’esordiente Marco. L’ottimo avvio nerazzurro per il classe 2000 nato a Calcinate gli vale un enorme riconoscimento: è uno dei due esordienti e anche l’altro è un po’ ‘atalantino’, visto che si tratta di Caleb Okoli, scuola Dea, ceduto in Inghilterra la Leicester in estate per 15 milioni di euro.