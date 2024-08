Volley Italia in finale ai Mondiali U17! Zlatanov e compagni travolgono Cina Taipei si lotta per il titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’si è qualificata alladeiUnder 17 dimaschile, sconfiggendocon un secco 3-0 (25-18; 26-24; 25-18) e meritandosi così la possibilità di battagliare per la conquista del primoiridato della storia in questa categoria d’età. La nostra Nazionale tornerà in campo a Sòfia (Bulgaria) nella giornata di sabato 31 agosto (ore 19.00) per affrontare la vincente del confronto tra Argentina e Spagna. Gli azzurri hanno infilato il sesto successo consecutivo in questa competizione dopo essersi imposti nei tre incontri della fase a gironi (Cuba, Porto Rico, Argentina) e nei tre match della fase a eliminazione diretta (Messico, Iran,). La nostra Nazionale è stata brava a regolare gli arrembanti asiatici, che ieri avevano a sorpresa eliminato il Brasile al tie-break.