Sorteggi Europa League 2024 2025 in diretta | le avversarie di Roma e Lazio

(Di venerdì 30 agosto 2024) Montecarlo, 30 agosto– Dopo idella Champions, con Inter, Juve, Milan, Atalanta e Bologna che hanno conosciuto il loro percorso nella massima competizione continentale, a Montecarlo vanno in scena quelli dell’e Conferencee Fiorentina le squadre italiane in lizza. Nuovo format Non solo Champions, previsto il nuovo format anche pere Conference. In entrambi i casi addio alla tradizionale fase a gironi, previsto invece un unico campionato a 36 squadre. Le prime otto accederanno agli ottavi di finale a eliminazione. Nel frattempo, le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto se la giocheranno ai playoff e si batteranno per un posto nel turno successivo. L’unica differenza è che inle squadre giocheranno otto partite, mentre in Conference le sfide saranno sei.