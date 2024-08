Sagra di San Massimo 2024 | a Fossa di Concordia torna la tradizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Modena, 30 agostoritrova la suadi San, la cui reliquie sono conservate nell’omonimo santuario tuttora in attesa di restauro da dopo il terremoto. Nonostante le disavventure patite dal luogo di culto però, ladella festa in suo onore non si è interrotta. Anzi, quest’anno ci sono ben due aree dedicate agli spettacoli, quella allestita nel campo sportivo parrocchiale che ospiterà tutte le sere i mercatini e il luna park. Nella nuova area spettacoli zona campo sportivo, invece, saranno accolti l’esposizione auto americane, il mercatino handmade, torneo di burraco, giochi, mostre, cinema all’aperto, serata disco young per i giovani, aperitivi con dj set, cocktail bar. Impiegata per la prima volta anche la sala civica domenica sera per il torneo di Burraco.