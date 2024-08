Milan Fonseca | Credo nella squadra proprio come il primo giorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024)o, 30 agosto 2024 - “Sappiamo di non essere partiti bene, ma siamo tutti uniti. Abbiamo cercato soluzioni per tutta la settimana e mi aspetto undiverso. Tatticamente e psicologicamente. Non sono uno che si piange addosso o cerca scuse. Vediamo domani se avrò trovato la strada giusta”, sono le prime parole di Pauloin conferenza stampa. Il tecnico, alla vigilia di Lazio-di domani, sabato 1 settembre alle 20.45 all'Olimpico, ha parlato di chi avrà a disposizione in attacco: “Non ci sarà Morata e nemmeno Jovic che ha un problema di lombalgia. Ma ci sono Okafor e Camarda. Di Abraham non parlo fino a che non c'è l'ufficialità”. Sulle cose da migliorare, dopo un punto in due partite: “Facile capire in cosa dobbiamo crescere. Non parlo dei giocatori a livello individuale, lo faccio con loro e non pubblicamente.