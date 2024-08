Mercato Fiorentina dopo lo spavento la gioia | Conference League e due rinforzi

Leggi tutta la notizia su serieanews

Laaver centrato l'accesso al tabellone della, si rituffa sul. Tre colpi in cantiere. Risveglio dolce in casala vittoria ottenuta ieri sera ai rigori nel ritorno dei playoff disul campo della Puskas Academy. Un successo di fondamentale importanza nella stagione della Viola, che ora entrerà per la terza volta consecutiva nel tabellone ufficiale della manifestazione. Obiettivo quindi raggiunto (non senza qualche brividi di troppo) per Raffaele Palladino ed il club, che nell'ultimo giorno diproverà a prendere qualche altro rinforzo. Raffaele Palladino riceverà A finanziare le operazioni in cantiere sarà la cessione di Sofyan Amrabat, in procinto di passare al Fenerbahce.