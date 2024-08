L’Italia torna nuovamente in campo | ecco i convocati di Spalletti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 30 agosto 2024)spera che l’Europeo non abbia lasciato scorie nella Nazionale. Gli Azzurri devono voltare pagina e quale migliore occasionere in. La Nazionale dilo farà per i primi due incontri della UEFA Nations League 2024/2025 contro Francia e Israele, in programma venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi e lunedì 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest. Il Ct azzurro Lucianoha convocato 23 giocatori: prima chiamata per Okoli e Brescianini,Tonali dopo aver scontato la squalifica. Assente Nicolò Barella, cheha convenuto di non convocare per permettergli di sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento programmato di carattere otorino causato da problemi di sinusite. Domenica gli Azzurri si raduneranno al Centro Tecnico federale di Coverciano, dove lavoreranno fino a giovedì, quando è prevista la partenza per Parigi.