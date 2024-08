La rosa del Ravenna è pronta Parte Rossi ufficializzato Milan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’ufficializzazione del difensore Matteoe la risoluzione del contratto del portiere Matteo. A tre giorni dalla prima gara ‘vera’ della stagione – domenica, alle 20.30, al Benelli, contro il Forlì in Coppa Italia – ilha ‘limato’ qualcosa nella propria. Per l’arrivo dell’esterno destro 2006, era solo una questione burocratica. Per il diciottenne brianzolo, cresciuto nel vivaio dell’Inter e messo sotto contratto dalla Giana Erminio dopo una buona stagione col Sangiuliano City, si profila una campionato da protagonista. Pare infatti che mister Antonioli lo abbia scelto per assolvere all’obbligo della quota 2006, ovvero quella più complicata.ha infatti nelle gambe già 18 presenze in serie D, 15 delle quali da titolare. Matteoha invece deciso di giocarsi altrove le proprie chance.