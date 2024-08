Kennedy Jr crolla nei consensi Ma resta ancora decisivo per far vincere Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nel giro di un mese il sostegno attribuito dall'elettorato a RobertJr. è passato da un massimo del 15% a un minimo del 5% a livello nazionale. Tale crollo è stato attribuito alla candidatura del vicepresidente Kamala Harris, candidatura che ha avuto l'effetto di coagulare intorno a sé un elettorato profondamente democratico ma che però, rifiutandosi di votare per Joe Biden in quanto giudicato come ormai inadatto all'incarico, aveva momentaneamente abbracciato la candidatura di. Supponendo che la maggioranza dei suoi residui sostenitori andrà nella direzione da lui indicata solo pochi giorni fa, quando ha annunciato il suo appoggio alle ambizioni elettorali dell'ex presidente Donald, è quasi inevitabile chiedersi su come la scelta del nipote del presidente Johnimpatterà sul risultato finale.