Europa League | calendario alla portata della Lazio le avversarie dei biancocelesti

(Di venerdì 30 agosto 2024) Montecarlo 30 agosto 2024 – Fiducia in se stessi, fermezza e soprattutto tanta concentrazioni. Saranno questi gli ingredienti che ladovrà mettere in campo in ogni singola partita dise vorrà andare lontano nella competizione. Nella giornata di oggi i capitolini hanno conosciuto le proprie rivali nella competizione continentale, mediante il sorteggio delle urne (e dell'algoritmo) del Grimaldi Forum di Montecarlo. Ihanno evitato lepiù agguerrite di ognuna delle quattro fasce su cui è stato strutturato ildel torneofase a campionato, ma non può nemmeno dire di aver ottenuto le formazioni più agevoli nei vari confronti.