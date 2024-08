Caldo non si vede la fine Le previsioni | Svolta non prima di 10 giorni E i ghiacciai sono devastati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 – Avanti così, come in piena estate, con temperature oltre i 35 gradi e anomalie termiche eccezionali. Lemeteo non lasciano scampo: la nuova ondata diinsisterà sull'Italia anche la prossima settimana, con circa 5-6 gradi oltre le medie del periodo. Secondo Antonio Sanò, fondatore di ilMeteo.it una possibilesi avrà soltanto tra 10. L'anticiclone africano infatti rimane stabile: nelle prossime oreprevisti picchi di 37 gradi a Firenze, 36 a Ferrara, Grosseto, Pistoia, Prato, Taranto e Terni, 35 ad Arezzo, Benevento, Bologna, Bolzano, Caserta, Forlì, Livorno, Lucca, Mantova, Oristano, Padova, Roma e Rovigo ed altre città. "Nel weekend - afferma Sanò - anche se avremo meno ore di luce, ilresisterà.