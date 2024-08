? LIVE! Inter-Atalanta calcio d’inizio alle 20 45

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024)20.45(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disp. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic, Taremi. All. Inzaghi(3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. A disp. Rui Patricio, Rossi, Del Lungo, Godfrey, Toloi, Cuadrado, Palestra, Cassa, Manzoni, Riccio, De Ketelaere, Lookman, Vlahovic. All. Gasperini Arbitro: Marchetti Il racconto19.45 – FORMAZIONI UFFICIALI: Gasperini lascia in panchina De Ketelaere e punta su Samardzic e Brescianini insieme sulla trequarti. 19.30 – Ricognizione in campo per l’, giocatori sul terreno di gioco. 19.10 – Le squadre sono arrivate allo stadio!