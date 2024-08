Uomini e donne Manuela Carraro su Michele Longobardi | Ha sempre mirato a fare il tronista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il programma di Maria De Filippi ha ufficializzato il nome di tre tronisti della prossima edizione del dating show di Canale 5. Nella prossima stagione di, in partenza a settembre, sul trono del dating show si siederĂ. Il pubblico del dating show ha conosciuto il ragazzo di Castellammare di Stabia lo scorso anno, quando era sceso sul parterre per corteggiare, che oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage. Le parole disuL'esperienza dell'exnon ebbe il lieto fine. Poche settimane dopo l'inizio del suo percorso nel programma di Maria De Filippi i due corteggiatori, Carlo Marini, che abbiamo visto come tentatore a Temptation Island 2024,