Satriano il sogno Europa finisce già | Lens eliminato dal Panathinaikos!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ildi giocare insi infrange per Martin, col suoche esce dalla Conference League per mano del. La sfida di ritorno termina 2-0.– Cattiva serata per ildi William Still, che esce sconfitto dalla sfida di ritorno dei playoff di Conference League contro il. Al contrario dell’andata, da cui i francesi erano usciti vincitori per 2-1, questa sera il club di Martinha subito un netto 2-0. In verità, però, il giovane attaccante dell’Inter, approdato da pochissimo in prestito al, non è stato fra i protagonisti della sfida europea.fuori prima di esserci dentro! FINALE – Il nome del classe 2001, infatti, non solo non è comparso tra i titolari ma anche tra i nomi dei calciatori disponibili in panchina.