Rockets sabato 1 febbraio 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il mitico gruppo francese, icona del rock spaziale e pioniere della musica elettronica negli anni Settanta, annuncia il suo attesissimo ritorno con “The Final Frontier”: undisco di inediti in uscita a fine ottobre, e untour nei teatri che prenderà il via il via a gennaioda Bologna. Ilprogetto live di questa avveniristica band vedrà anche un’unica tappa in Friuli Venezia Giulia, in programma1°(inizio alle 21.00)da. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune die Teatroda, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it .