Mercato Lazio | il Bologna fa sul serio per Casale Gigot il possibile sostituto?

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 - Potrebbe terminare a sorpresa dopo due stagioni il rapporto tra lae Nicolò. In queste ore infatti si starebbero intensificando i contatti tra il club biancoceleste e ilper il difensore centrale ex Verona. Dopo l'addio di Riccardo Calafiori questa estate, i rossoblù sono rimasti scoperti nel reparto difensivo e per ora hanno vissuto una ricerca inconcludente, tra obiettivi persi come Logan Costa e troppa indecisione come nel caso di Mats Hummels. Questo ha spinto i felsinei fino a Formello dove ormai un paio di settimane fa arrivò il primo sondaggio degli emiliani circa la possibilità di una trattativa per il passaggio sotto le Due Torri da parte del difensore centrale nato in Veneto.