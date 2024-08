La pace in Ucraina si allontana Lavrov gela Kiev | Irrilevante parlarne dopo l’attacco a Kursk

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 agosto 2024) Se c’è da crederci o meno è difficile saperlo, ma di certo il ministro degli Esteri russo, Sergey, sembra mettere una pietra sopra l’ipotesi di un negoziato per lainsostiene che prima dell’offensiva dile possibilità di una tregua erano maggiori, con il Cremlino pronto a trattare. Ora non più, Certo, è difficile capire se quello disia solo un bluff o se la Russia fosse davvero in procinto di aprire una discussione. Ma di certo c’è la chiusura che arriva oggi dal ministro di Mosca, mentre intanto dall’Ue arriva un po’ più di ottimismo su un negoziato.