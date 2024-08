Isola ex naufraga racconta | Ecco perché ho deciso di lasciare la mia carriera

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Era il 1992 quando una giovanissima Alessia Merz prese parte a Non è la Rai, il seguitissimo programma degli anni 90 che andò in onda dapprima su Canale 5 e poi su Italia Uno. Da allora Alessia ha partecipato a molti programmi televisivi, tra cui all’dei Famosi nel 2004. Oggi, Alessia conduce una vita completamente diversa, lontano dalle telecamere e completamente incentrata sulla sua famiglia; la Merz, infatti, è sposata con l’ex calciatore Fabio Bazzani ed è mamma di due figli, Niccolò e Martina. Are la vita che conduce adesso, è stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Storie di donne al bivio: Oggi sono una mamma-taxi. Se mi è costato abbandonare la mia? Assolutamente no, è una cosa che ho scelto io, erano già tanti anni che lavoravo. Io dal 1992 al 2005 ho fatto tutte le esperienze, ho conosciuto tantissime persone, mi sono divertita.