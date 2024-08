Ferragni corteggiata da Milly? La rivelazione bomba delle amiche

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Questa, per Chiara, doveva essere l'estate della rinascita e della ripartenza. Prima il pandoro-gate e la perdita del consenso, poi la rottura con Fedez e il crollo di un impero costruito sulla forza della coppia. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, pare che l'influencer sia costretta a fare i conti con una frattura importante. L'ultima notizia sul suo conto, per esempio, è quella legata alla svendita dei quaderni del suo brand, acquistabili nei supermercati a 1 euro. Ma non è tutto. "Pare che Marchi come Prada, Miu Miu, Adidas 'non siano neppure tutti felicissimi di pubblicità non richiesta. Il problema è per lei non riuscire a trovare una identità fuori dal mondo in cui se non hai un brand riconoscibile addosso non sei nessuno', come dice Selvaggia Lucarelli", si legge su Dagospia.