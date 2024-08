Da Conte a Renzi passando per la Liguria Rientro al cardiopalma per Schlein

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 29 agosto 2024) AGI - Un'da' quello che attende Elly. La segretaria è lontana dall'agone politico da meta' agosto, fatta eccezione per brevi incursioni sui social dove ha rilanciato la battaglia contro il caporalato e quella per il salario minimo, ricordato i morti di Marcinelle e quelli della strage nazista a Sant'Anna di Stazzema. I nodi che si troverà a dover scioglierehanno nomi e cognomi. Si chiamano Matteoe Giuseppe. I primi due sono gli eterni duellanti che, stando ai proclami del leader di Italia Viva, saranno chiamati a deporre sciabola e fioretto per ritrovarsi dentro il perimetro del campo largo-campo progressista-nuovo centrosinistra, a seconda della declinazione che l'uno o l'altro vuol dare all'alleanza. Fra i due litiganti c'è il candidato in pectore del centrosinistra Andrea Orlando che, però, non gode.