Catania chiedono ‘cavallo di ritorno’ per escavatore rubato ma alla consegna del denaro trovano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024) In data 8 agosto, a seguito di indagini coordinate dProcura Distrettuale della Repubblica di, idel Nucleo Investigativo di Siracusa, del Nucleo Operativo della Compagnia di Augusta e della Compagnia di Paternò hanno arrestato GIUFFRIDA Sebastiano (classe ’72), ed eseguito il fermo disposto dal Pubblico Ministero di CORIOLANO Marco Isaia (classe ’94) e MOLINO Santo (classe ’80), In ordine a plurimi episodi delittuosi di estorsione, aggravata dall’aver perpetrato il reato in più persone riunite e contro un soggetto ultrasessantacinquenne, commessi ad Acireale e Paternò nel mese di luglio e nei primi giorni del mese di agosto.