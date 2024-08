Calciomercato Catania il rinforzo in attacco è Adriano Montalto | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilcontinua a rinforzare la propria rosa con un importante acquisto in queste ultime ore di. La società ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo didalla Casertana FC. Il comunicato del club “Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Casertana FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2026. Nella scorsa stagione, vissuta con la squadra campana, l’attaccante ha realizzato 12 gol e firmato 4 assist nell’arco delle 26 gare disputate. Nel 2022/23,ha contribuito alla promozione diretta della Reggiana in Serie B, siglando 9 gol in 22 partite.