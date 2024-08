Si muore non c’è cura L’annuncio choc scuote l’Italia | oggi irriconoscibile rivela la terribile malattia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Non c’è”. Notizianel mondo dell’arte, dello spettacolo e della moda: uno dei personaggi più creativi e originali delcontemporanea hato di soffrire di unamolto grave. “Sto vivendo un’altra vita. Fino al giorno prima di ammalarmi, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80”. Le foto pubblicate mostrano una persona molto diversa da quella che il pubblico conosceva: 40 chili persi in un anno, come racconta lui stesso. Laè comparsa poco più di un anno fa. “Alla fine di giugno mi sono svegliato con le gambe gonfie. Ho cominciato a fare fatica a camminare. All’ospedale mi hanno diagnosticato un problema al cuore”. Ma la diagnosi si è poita sbagliata. Nessun problema cardiaco: si tratta invece di amiloidosi.