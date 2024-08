Serviranno ancora almeno 18mila supplenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si corre per ingaggiare gli insegnanti che mancano prima del suono della campanella (il 12 settembre per quasi tutte le scuole). E c’è già una consapevolezza: "Anche quest’anno in Lombardiatra ie i 19milache avranno un incarico annuale". Massimiliano Sambruna, Cisl Scuola Milano, fa il punto dopo l’ultimo incontro tra sindacati e Ufficio scolastico regionale. Le assunzioni (a tempo determinato o indeterminato) saranno in tre fasi quest’anno e andranno avanti fino al 31 dicembre. La prima, che si chiuderà il 31 agosto, coinvolgerà 57 classi di concorso da graduatorie di merito e 19 da graduatorie a esaurimento: da queste ultime saranno assunti 119 docenti a tempo indeterminato, dalle graduatorie di merito altri 1.375 (di cui 284 di sostegno). È in atto anche la mini-call di sostegno che coinvolgerà 1.022 persone. "Al termine della prima fase avremo 1.