Scoperta choc in montagna ritrovato il corpo di un alpinista | era disperso da 63 anni

(Di mercoledì 28 agosto 2024)inildi un: erada 63. Ildell'esploratore, di nome Vincenzo Chiaranda, è stato rinvenuto ibernato su un monte delle Ande, la nota cordigliera in Argentina. Vediamo nel dettaglio la storia dell'friulano e come è avvenuto il ritrovamento.( dopo le foto) da 63: il mistero è risolto Un mistero durato 63è finalmente stato risolto. Questa vicenda, tanto drammatica quanto eccezionale, riguarda la scomparsa dell'friulano Vincenzo Chiaranda, avvenuta nel lontano 1959.