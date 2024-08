Rottura nella band K-pop NCT | il cantante Taeil cacciato dopo le accuse di un crimine sessuale Il manager | Riconosciuta la gravità del problema

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Migliaia di fan addolorati, ma la decisione sembrava inevitabile. LaK-pop NCT ha dato l’addio a uno dei componenti, vero nome, Moon Tae-il. Come riporta l’agenzia Associated Press, la sua agenzia, SM Entertainment, ha rilasciato una dichiarazione su X, affermando che illascerà laaver appreso di essere stato “accusato in un caso penale relativo a un“. L’etichetta non ha specificato la natura delfaceva parte degli NCT, o Neo Culture Technology, unasudcoreana di fama mondiale che ha debuttato nel 2016. Il gruppo attualmente ha oltre due dozzine di membri divisi in diverse sottounità, tra cui NCT 127, NCT Dream e NCT Wish.è stato recentemente attivo negli NCT 127.