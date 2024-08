Promozione Jesina a rischio la prima di campionato contro il Sassoferrato Genga

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) E non c’entra niente il ricorso presentato dal clubla Figc Marche per l’ammissione dell’Alma Fano in Eccellenza. Questo pomeriggio, ore 18,45, amichevole col Borghetto (Carotti) JESI, 28 agosto 2024 – Ail debutto indella. Il calendario prevede per lagiornata diin programma l’8 settembre alle ore 15,30 al Carotti. In quella data, in quel campo ed alla stessa ora, è già in programma ladidellaAurora di calcio femminileil Ravenna. Essendo la serie C nazionale femminile considerata di livello più alto rispetto allaMarche ladeve anticipare al sabato. C’è un però! Per il 7 settembre ai giardini pubblici di viale Cavallotti è in programma la Notte Azzurra dello sport organizzata dall’Amministrazione Comunale.